Националисты провели марш протеста в Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Несколько тысяч националистов во вторник, 2 мая, провели демонстрацию в столице Македонии Скопье. Они снова протестовали против создания в парламенте правящей коалиции с участием партий албанского меньшинства. По данным полиции, акция прошла без происшествий, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“27 апреля около 100 демонстрантов прорвались в здание македонского парламента после того, как новая правящая коалиция избрала спикером парламента албанца Талата Хаферы”, — говорится в сообщении.
Так же отмечено, что в результате беспорядков пострадали несколько депутатов.
Как сообщал УНН, в результате столкновений у парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек .