Націоналісти провели марш протесту в Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Кілька тисяч націоналістів у вівторок, 2 травня, провели демонстрацію в столиці Македонії Скоп’є. Вони знову протестували проти створення в парламенті правлячої коаліції за участю партій албанської меншини. За даними поліції, акція пройшла без пригод, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“27 квітня близько 100 демонстрантів прорвалися в будівлю македонського парламенту після того, як нова правляча коаліція обрала спікером парламенту албанця Талата Хафери”, — йдеться в повідомленні.
Такж зазначено, що внаслідок заворушень постраждали кілька депутатів.
Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб.