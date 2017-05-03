Націоналісти провели марш протесту в Македонії

“27 квітня близько 100 демонстрантів прорвалися в будівлю македонського парламенту після того, як нова правляча коаліція обрала спікером парламенту албанця Талата Хафери”, — йдеться в повідомленні.

Такж зазначено, що внаслідок заворушень постраждали кілька депутатів.

Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб.