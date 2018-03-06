Нацдружинники заблокировали игорное заведение Национальных лотерей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В понедельник 5 марта члены организации "Национальные дружины" заблокировали работу одного из киевских игорных заведений "Чемпион Лото". Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе организации.
"Вчера члены организации "Национальные дружины" пришли в заведение, у которого просрочена лицензия на осуществление той деятельности, которой оно занимается с 2014 года. Более того, компания сама находится в санкционном списке.
Была вызвана полиция, члены организации требовали, чтобы заведение закрыли. По состоянию на 14 часов 6 марта данное учреждение не работает", - рассказали в пресс-службе организации "Национальные дружины".
Добавим, что, по данным СМИ, речь идет о заведении "Украинской национальной лотереи". В частности, на фото с места происшествия указано забрендированное "УНЛ" заведение.
Напомним, полиция разоблачила компанию "Украинская национальная лотерея" на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов.
В то же время, Минфин хочет сделать "УНЛ" монополистом лотерейного рынка, вытеснив оттуда других участников. В частности, в мае прошлого года он разработал новый проект лицензирования лотерей, по которому получить лицензию сможет только упомянутая компания. Несмотря на то, что проект отклонен рядом государственных органов, в частности Нацбанком, Госказначейством, Регуляторной службой и АМКУ, первый вице-премьер С.Кубив настаивает на его принятии.
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