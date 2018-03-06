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Нацдружинники заблокували гральний заклад Національних лотерей

Нацдружинники заблокували гральний заклад Національних лотерей

Київ • УНН

 • 5567 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У понеділок 5 березня члени організації “Національні дружини” заблокували роботу одного з київських гральних закладів “Чемпіон Лото”. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі організації.

"Вчора члени організації "Національні дружини" прийшли до закладу, у якого прострочена ліцензія на здійснення тієї діяльності, якою він займається з 2014 року. Більше того, компанія сама знаходиться в санкційному списку.

Було викликано поліцію, члени організації вимагали, аби заклад зачинили. Станом на 14-ту годину 6 березня даний заклад не працює", - розповіли у прес-службі організації "Національні дружини".

Додамо, що, за даними ЗМІ, йдеться про заклад “Української національної лотереї”. Зокрема на фото з місця події вказано забрендований "УНЛ" заклад.

Нагадаємо, поліція викрила компанію “Українська національна лотерея” на організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків.

Водночас Мінфін хоче зробити “УНЛ” монополістом лотерейного ринку, витіснивши звідти інших учасників. Зокрема, у травні минулого року він розробив новий проект ліцензування лотерей, за яким отримати ліцензію зможе лише згадана компанія.

Попри те, що проект відхилено низкою державних органів, зокрема Нацбанком, Держказначейством, Регуляторною службою та АМКУ, перший віце-прем’єр С.Кубів наполягає на його схваленні.

Детальніше про конфлікт в уряді через лотереї читайте тут.

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