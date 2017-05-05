Нацбанк выпустит памятную монету к Евровидению-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Национальный банк Украины 11 мая введет в обращение памятную монету, посвященную проведению 62-го песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Памятная монета "Песенный конкурс "Евровидение-2017" изготовлена из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.
На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция: панорама Киева, на которой изображен Архистратиг Михаил. На реверсе монеты изображены официальный слоган и логотип песенного конкурса "Евровидение-2017": цветные бусы, в центре которых сине-желтое сердце, а также надписи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 и CELEBRATE DIVERSITY (Уважайте разнообразие).
Тираж этой памятной монеты - 40 тыс. штук. Сообщается, что все тираж памятной монеты НБУ реализовывать по цене 46 гривен.
Половина всего тиража монеты Украины (20 тыс. штук) будет продаваться через механизм предварительного онлайн-заказ на официальном сайте регулятора.
Памятная монета будет доступна для онлайн-заказа с 5 до 15 мая 2017 года. В течение этих дней можно забронировать для себя монету. Количество монет, доступных для онлайн-заказами одним лицом, ограниченная одной штукой.
Продажа памятных монет, забронированных через онлайн-заказ, в Киеве начнется после 17 мая, в регионах - по мере поступления монет.
Памятные монеты Украины можно приобрести в региональных пунктах продажи Нацбанка.
Как сообщал УНН, 4 мая в Киеве состоялось торжественное открытие официальной фан-зоны Евровидение-2017 - Eurovision Village.
Напомним, торжественное открытие "Евровидения-2017" в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.