Нацбанк випустить пам'ятну монету до Євробачення-2017

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 33313 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 83906 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 92258 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 83491 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 109169 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76489 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85781 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96722 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88417 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 197028 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
45%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 10044 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 12076 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 14027 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 12914 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 9484 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 92252 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 197024 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 349956 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 285072 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 394323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18019 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16294 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 83489 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23192 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28170 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Нацбанк випустить пам'ятну монету до Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 10949 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Національний банк України 11 травня введе в обіг пам’ятну монету, присвячену проведенню 62-го пісенного конкурсу “Євробачення-2017". Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.

Нацбанк випустить пам'ятну монету до Євробачення-2017

Пам’ятна монета “Пісенний конкурс “Євробачення-2017” виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію: панорама Києва, на якій зображено Архістратига Михаїла. На реверсі монети зображені офіційний слоган та логотип пісенного конкурсу “Євробачення-2017”: кольорові буси, у центрі яких синьо-жовте серце, а також написи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 та CELEBRATE DIVERSITY (Шануймо розмаїття).

Тираж цієї пам’ятної монети – 40 тис. штук. Повідомляється, що увесь тираж пам’ятної монети НБУ реалізовуватиме за ціною 46 гривень.

Половина усього тиражу монети України (20 тис. штук) продаватиметься через механізм попереднього онлайн-замовлення на офіційному сайті регулятора.

Пам’ятна монета буде доступною для онлайн-замовлення з 5 до 15 травня 2017 року. Протягом цих днів можна забронювати для себе монету. Кількість монет, доступних для онлайн-замовленнями однією особою, обмежена однією штукою.

Продаж пам’ятних монет, заброньованих через онлайн-замовлення, у Києві розпочнеться після 17 травня, у регіонах – по мірі надходження монет.

Пам’ятні монети України можна також придбати в регіональних пунктах продажу Нацбанку.

Як повідомляв УНН, 4 травня у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 – Eurovision Village.

Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66