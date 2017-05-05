Нацбанк випустить пам'ятну монету до Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Національний банк України 11 травня введе в обіг пам’ятну монету, присвячену проведенню 62-го пісенного конкурсу “Євробачення-2017". Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Пам’ятна монета “Пісенний конкурс “Євробачення-2017” виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень.
На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію: панорама Києва, на якій зображено Архістратига Михаїла. На реверсі монети зображені офіційний слоган та логотип пісенного конкурсу “Євробачення-2017”: кольорові буси, у центрі яких синьо-жовте серце, а також написи EUROVISION SONG CONTEST KYIV 2017 та CELEBRATE DIVERSITY (Шануймо розмаїття).
Тираж цієї пам’ятної монети – 40 тис. штук. Повідомляється, що увесь тираж пам’ятної монети НБУ реалізовуватиме за ціною 46 гривень.
Половина усього тиражу монети України (20 тис. штук) продаватиметься через механізм попереднього онлайн-замовлення на офіційному сайті регулятора.
Пам’ятна монета буде доступною для онлайн-замовлення з 5 до 15 травня 2017 року. Протягом цих днів можна забронювати для себе монету. Кількість монет, доступних для онлайн-замовленнями однією особою, обмежена однією штукою.
Продаж пам’ятних монет, заброньованих через онлайн-замовлення, у Києві розпочнеться після 17 травня, у регіонах – по мірі надходження монет.
Пам’ятні монети України можна також придбати в регіональних пунктах продажу Нацбанку.
Як повідомляв УНН, 4 травня у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 – Eurovision Village.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.