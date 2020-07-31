Нацбанк выпускает памятную монету Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Национальный банк Украины выпускает новую монету Воздушных сил Вооруженных сил Украины номиналом 10 грн и тиражом в 1 млн штук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Памятная монета "Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины" вводится в обращение с 3 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
Так, тираж монеты составляет 1 млн штук, она изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем. На монете изображен герб Украины и символы воздушных сил ВСУ.
Как сообщал УНН ранее, Национальный банк Украины с 3 июня вводит в обращение монету номиналом 10 гривен, которая постепенно заменит соответствующую банкноту.