Нацбанк випускає пам’ятну монету Повітряних сил ЗСУ

"Пам'ятна монета "Повітряні Сили Збройних Сил України" вводиться в обіг з 03 серпня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Так, тираж монети становить 1 млн штук, вона виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем. На монеті зображений герб України та символи повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляв УНН раніше, Національний банк України з 3 червня вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, яка поступово замінить відповідну банкноту.