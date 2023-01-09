Нацбанк Швейцарии сообщил о рекордных убытках за всю 115-летнюю историю
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Швейцарский национальный банк объявил о рекордных убытках в годовом исчислении в размере 132 млрд швейцарских франков (143 млрд долл.) в 2022 году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Нацбанк Швейцарии сообщил в понедельник, что это самый большой за его 115-летнюю историю убыток из-за того, что падение рынков акций и ценных бумаг с фиксированным доходом ударило по стоимости портфеля акций и облигаций.
Укрепление швейцарского франка также оказало негативное влияние.
Предыдущая цифра, озвученная в понедельник, ознаменовавшая откат по сравнению с прибылью в 26 миллиардов франков в 2021 году, была гораздо больше, чем предыдущий рекордный убыток в 23 миллиарда франков, зафиксированный в 2015 году. Это эквивалентно размеру в чуть больше годового ВВП Марокко.
Ущерб 2022 года означает, что центральный банк страны не будет производить свои обычные выплаты центральному и региональному правительству Швейцарии, говорится в сообщении. В прошлом году банк выплатил 6 миллиардов франков.
Однако потери вряд ли повлияют на политику Нацбанка Швейцарии, отмечают аналитики.