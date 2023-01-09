Нацбанк Швейцарії повідомив про рекордні збитки за усю 115-річну історію

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Нацбанк Швейцарії повідомив у понеділок, що це найбільший за його 115-річну історію збиток через те, що падіння ринків акцій і цінних паперів з фіксованим доходом вдарило по вартості портфеля акцій і облігацій.

Зміцнення швейцарського франка також мало негативний вплив.

Попередня цифра, озвучена у понеділок, яка ознаменувала відкат у порівнянні з прибутком в 26 мільярдів франків у 2021 році, була набагато більшою, ніж попередній рекордний збиток у 23 мільярди франків, зафіксований у 2015 році. Це еквівалентно трохи більше ніж річний ВВП Марокко.

Збиток 2022 року означає, що центральний банк країни не буде здійснювати свої звичайні виплати центральному та регіональному уряду Швейцарії, ідеться у повідомленні. Минулого року банк виплатив 6 мільярдів франків.

Проте втрати навряд чи вплинуть на політику нацбанку Швейцарії, відзначають аналітики.