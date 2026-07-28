Нацбанк повысил курс доллара до 44,86 гривны, евро до 51,07

По состоянию на вторник, 28 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,81 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,07. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,8568 грн (+5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,0740 грн (+10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8169 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,58-45,07 грн, евро по 50,81-51,44 грн, злотый по 11,46-11,96 грн;

на межбанке курсы составляют 44,87-44,90 грн/дол. и 51,06-51,07 грн/евро.

Напомним

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что средний курс в 45,70 грн/доллар, заложенный в бюджет, завышен. По его прогнозу, курс будет около 44,60-44,70 грн, а кризисный сценарий - 48-50 грн.

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