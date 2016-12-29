Нацбанк планирует завершить проверку качества активов банков к концу сентября 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальный банк Украины планирует завершить проверку качества активов и достаточности капитала банков до конца сентября 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В 2016 году Национальный банк продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала следующих 40 банков. Диагностику топ-20 банков было проведено в 2015 году. Остальные банки НБУ проверит до конца сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в НБУ предупредили о возможности признания банков из второй двадцатки по размеру активов неплатежеспособными в случае, если они не покажут достаточность капитала до 1 января 2017 года.