Нацбанк планує завершити перевірку якості активів банків до кінця вересня 2017 року

"У 2016 році Національний банк продовжив діагностику якості активів та достатності капіталу наступних 40 банків. Діагностику топ-20 банків було проведено у 2015 році. Решту банків НБУ перевірить до кінця вересня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у НБУ попередили про можливість визнання банків з другої двадцятки за розмірами активів неплатоспроможними у випадку, якщо вони не покажуть достатність капіталу до 1 січня 2017 року.