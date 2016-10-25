НАТО будет увеличивать поддержку в реформировании украинских ВМС

"Это очень важная встреча, мы демонстрируем, что Североатлантический альянс помогает Украине в реформировании оборонного сектора, Вооруженных Сил Украины, в том числе Военно-Морских Сил", - сказал он.

Генерал-майор Одд Петерсен также отметил, что Украина еще в 2014 году заявила о себе как страна-сильный партнер НАТО и одной из первых поддержала программу "Партнерство ради мира", участвовала в ряде операций НАТО в течение многих лет.

"После того, как Россия осуществила аннексию Крыма, мы только увеличили нашу поддержку Украине, и эта поддержка в дальнейшем будет укрепляться и развиваться", - добавил представитель Североатлантического альянса.