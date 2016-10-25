НАТО будет увеличивать поддержку в реформировании украинских ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Североатлантический альянс будет увеличивать поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины, в том числе Военно-Морских сил. Об этом сказал начальник Управления военного партнерства штаба Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил НАТО в Европе - заместитель начальника штаба по вопросам военного партнерства стратегических командований НАТО генерал-майор Одд Петерсен во время встречи в Одессе с командующим Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины вице-адмиралом Игорем Воронченко , передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Это очень важная встреча, мы демонстрируем, что Североатлантический альянс помогает Украине в реформировании оборонного сектора, Вооруженных Сил Украины, в том числе Военно-Морских Сил", - сказал он.
Генерал-майор Одд Петерсен также отметил, что Украина еще в 2014 году заявила о себе как страна-сильный партнер НАТО и одной из первых поддержала программу "Партнерство ради мира", участвовала в ряде операций НАТО в течение многих лет.
"После того, как Россия осуществила аннексию Крыма, мы только увеличили нашу поддержку Украине, и эта поддержка в дальнейшем будет укрепляться и развиваться", - добавил представитель Североатлантического альянса.