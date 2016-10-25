НАТО збільшуватиме підтримку у реформуванні українських ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Північноатлантичний альянс збільшуватиме підтримку у реформуванні Збройних сил України, в тому числі Військово-Морських сил. Про це сказав начальник Управління військового партнерства штабу Верховного Головнокомандувача Збройних сил НАТО в Європі - заступник начальника штабу з питань військового партнерства стратегічних командувань НАТО генерал-майор Одд Петерсен під час зустрічі в Одесі з командувачем Військово-Морських сил Збройних Сил України віце-адміралом Ігорем Воронченком, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Це дуже важлива зустріч, ми демонструємо, що Північноатлантичний альянс допомагає Україні в реформуванні оборонного сектору, Збройних Сил України, у тому числі Військово-Морських Сил", - сказав він.
Генерал-майор Одд Педерсен також наголосив, що Україна ще у 2014 році заявила про себе як країна-потужний партнер НАТО та однією з перших підтримала програму "Партнерство заради миру", брала участь у низці операцій НАТО протягом багатьох років.
"Після того, як Росія здійснила анексію Криму, ми тільки збільшили нашу підтримку України, і ця підтримка надалі буде зміцнюватися і розвиватися", - додав представник Північноатлантичного альянсу.