НАТО увеличило присутствие на севере Косово и призвало стороны к избежанию напряжения

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"Сегодня утром миссия KFOR под руководством НАТО увеличила свое присутствие в четырех муниципалитетах северного Косово после последних событий в регионе. Целью присутствия KFOR является обеспечение безопасной и надежной среды и свободы передвижения для всех общин в Косово в соответствии с мандатом, изложенным в Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года", - говорится в заявлении.

В НАТО добавили: "Мы призываем все стороны воздерживаться от действий, которые могут разжечь напряжение или вызвать эскалацию".

Детали

Отмечается, что в соответствии со своим мандатом, KFOR готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасной среды. Командующий KFOR поддерживает "тесный контакт" с представителями институтов и организаций безопасности в Косово, генерального штаба ВС Сербии, а также Миссии верховенства права под руководством Евросоюза (EULEX) и других представителей международного сообщества, добавляется в заявлении.

KFOR также призвал Белград и Приштину участвовать в диалоге под руководством ЕС для уменьшения напряженности и как "единственного пути к миру и нормализации".

Напомним

Этнические сербы на севере Косово пытались захватить здания местных органов власти с помощью полиции, куда на прошлой неделе зашли чиновники албанского происхождения.