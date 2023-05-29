НАТО збільшило присутність на півночі Косово і закликало сторони до уникнення напруги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Місія KFOR під керівництвом НАТО збільшила свою присутність у чотирьох муніципалітетах на півночі Косово. Вони закликають усі сторони утримуватися від дій, які можуть спричинити напругу в регіоні, та брати участь у відповідному діалозі під проводом Європейського Союзу. Про це йдеться у заяві місії Альянсу KFOR, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні вранці місія KFOR під керівництвом НАТО збільшила свою присутність у чотирьох муніципалітетах північного Косова після останніх подій у регіоні. Метою присутності KFOR є забезпечення безпечного та надійного середовища та свободи пересування для всіх громад у Косово відповідно до мандату, викладеного в Резолюції 1244 Ради Безпеки ООН від 1999 року", - йдеться в заяві.
У НАТО додали: "Ми закликаємо всі сторони утримуватися від дій, які можуть розпалити напругу або спричинити ескалацію".
Деталі
Зазначається, що відповідно до свого мандату, KFOR готові вжити необхідні заходи для забезпечення безпечного середовища. Командувач KFOR підтримує "тісний контакт" з представниками інституцій та організацій безпеки в Косово, генерального штабу ЗС Сербії, а також Місії верховенства права під проводом Євросоюзу (EULEX) та інших представників міжнародної спільноти, додається в заяві.
KFOR також закликав Белград і Приштину брати участь у діалозі під проводом ЄС для зменшення напруженості та як "єдиного шляху до миру та нормалізації".
Нагадаємо
Етнічні серби на півночі Косово намагалися захопити будівлі місцевих органів влади за допомогою поліції, куди минулого тижня зайшли посадовці албанського походження.