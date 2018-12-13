НАТО обеспечит Украине оборудованием для защищенной связи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Североатлантический альянс обеспечит политическую и практическую помощь Украине на фоне российской агрессии в районе Керченского пролива. Об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Стоолтенберг во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Мы по-прежнему обеспокоены ростом напряженности в Азовском море и вокруг него. Не может быть оправдания для применения Россией военной силы против украинских кораблей и моряков", - отметил Генсек.
По его словам, Россия должна немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила, и позволить свободу судоходства в регионе.
"НАТО предоставляет Украине сильную политическую и практическую поддержку, в том числе около 40 миллионов евро для целевых фондов НАТО-Украина", - отметил Столтенберг.
Он рассказал, что один из этих целевых фондов помогает Украине улучшить управление, контроль и коммуникацию.
"Сегодня я сказал украинскому Президенту Порошенко, что до конца года мы обеспечим безопасное оборудование связи для Вооруженных сил Украины", - добавил Генсек.
Ранее в комментарии УНН эксперт заявлял, что электронные реестры и базы в Украине недостаточно защищены.