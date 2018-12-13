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НАТО забезпечить Україну обладнанням для захищеного зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Північноатлантичний альянс забезпечить політичну і практичну допомогу Україні на тлі російської агресії у районі Керченської протоки. Про це сказав Генеральний секретар НАТО Йєнс Стоолтенберг під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

НАТО забезпечить Україну обладнанням для захищеного зв'язку

"Ми, як і раніше, стурбовані зростанням напруженості в Азовському морі та навколо нього. Не може бути виправдання для застосування Росією військової сили проти українських кораблів і моряків", - наголосив Генсек.

За його словами, Росія повинна негайно звільнити моряків і кораблі, які вона захопила, і дозволити свободу судноплавства в регіоні.

"НАТО надає Україні сильну політичну та практичну підтримку, в тому числі близько 40 мільйонів євро для цільових фондів НАТО-Україна", - зазначив Столтенберг.

Він розповів, що один із цих цільових фондів допомагає Україні покращити управління, контроль та комунікацію.

"Сьогодні я сказав українському Президенту Порошенко, що до кінця року ми забезпечимо безпечне обладнання зв'язку для Збройних сил України", - додав Генсек.

Раніше у коментарі УНН експерт заявляв, що електронні реєстри і бази в Україні не достатньо захищені.

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