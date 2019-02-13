НАТО считает угрозой безопастности новую ракетную систему России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Все 29 стран НАТО пришли к мнению, что ракетная система SSC-8, разработаная и развёрнутая Россией, представляет риск для безопастности членов Альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг на прес-брифинге по итогам первого дня заседания на уровне министров обороны стран-членов НАТО, передаёт кореспондент УНН.
"Министры стран НАТО только что провели заседание, на котором обсудили нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Все 29 стран НАТО пришли к мнению, что ракетная система SSC-8, разработаная и развёрнутая Россией, представляет риск для нашей безопастности", - сказал Генеральный секретарь.
Столтенберг отметил, что новая российская ракетная система мобильна, её трудно обнаружить, она может достигать европейских городов, имеет малое время предупреждения и способна нести обычные и ядерне боеголовки.
"Все страны НАТО готовы продовжить взаимодействие с Россией, но мы так же готовимся миру без Договора РСМД и министры обогроны обсуждали это сегодня", - сказал он.
Как сообщал УНН, сегодня в Брюсселе начался двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого руководители оборонных ведомств впервые обсуждают возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.