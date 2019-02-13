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НАТО вважає загрозою безпеки нову ракетну систему Росії

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Всі 29 країн НАТО дійшли висновку, що ракетна система SSC-8, розроблена і розгорнута Росією, становить ризик для безпеки членів Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар Йенс Столтенберг на прес-брифінгу за підсумками першого дня засідання на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО, передає кореспондент УНН.

"Міністри країн НАТО щойно провели засідання, на якому обговорили порушення Росією Договору про ракети середньої і меншої дальності. Всі 29 країн НАТО дійшли висновку, що ракетна система SSC-8, розроблена і розгорнута Росією, становить ризик для нашої безпеки", - сказав Генеральний секретар.

Столтенберг зазначив, що нова російська ракетна система мобільна, її важко виявити, вона може досягати європейських міст, має малий час попередження і здатна нести звичайні і ядерні боєголовки.

"Всі країни НАТО готові продовжити взаємодія з Росією, але ми так само готуємося до світу без Договору РСМД і міністри обогрони обговорювали це сьогодні", - сказав він.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Брюсселі почався дводенний министериал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого керівники оборонних відомств вперше обговорюють можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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