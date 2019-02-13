НАТО вважає загрозою безпеки нову ракетну систему Росії

"Міністри країн НАТО щойно провели засідання, на якому обговорили порушення Росією Договору про ракети середньої і меншої дальності. Всі 29 країн НАТО дійшли висновку, що ракетна система SSC-8, розроблена і розгорнута Росією, становить ризик для нашої безпеки", - сказав Генеральний секретар.

Столтенберг зазначив, що нова російська ракетна система мобільна, її важко виявити, вона може досягати європейських міст, має малий час попередження і здатна нести звичайні і ядерні боєголовки.

"Всі країни НАТО готові продовжити взаємодія з Росією, але ми так само готуємося до світу без Договору РСМД і міністри обогрони обговорювали це сьогодні", - сказав він.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Брюсселі почався дводенний министериал НАТО на рівні міністрів оборони країн-членів і союзників, під час якого керівники оборонних відомств вперше обговорюють можливі наслідки розірвання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.