НАТО создаст систему отслеживания передвижения войск россии у границ альянса

НАТО запускает единую систему наблюдения за восточным флангом Альянса от Финляндии до Румынии, которая позволит в режиме реального времени отслеживать передвижения российских войск. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), вдоль всей восточной границы НАТО будет развернута сеть спутников, беспилотников, наземных датчиков и роботизированных систем, которые смогут фиксировать любые перемещения войск. Полученные данные о российских подразделениях будет анализировать искусственный интеллект.

Например, если беспилотник обнаружит российскую танковую колонну у границ Альянса, система автоматически объединит спутниковые снимки, данные с сенсоров и радаров. Они будут доступны для всех стран альянса в режиме реального времени. Командиры НАТО будут иметь полную картину событий и смогут быстро определить, какие силы и средства задействовать для отражения атаки.

НАТО изменит подходы к обороне восточного фланга. Теперь в случае нападения первыми в бой должны вступать беспилотники - ударные дроны, наземные роботы и другие системы без участия людей. Они должны замедлить продвижение противника и нанести ему максимальный ущерб еще до вступления в бой авиации, танков и сухопутных подразделений.

По данным издания, в Альянсе хотят реализовать проект в короткий срок и считают, что сочетание цифрового наблюдения, искусственного интеллекта и автоматического обмена разведданными позволит сдержать россию и снизить вероятность нападения.

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