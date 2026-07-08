НАТО создаст систему отслеживания передвижения войск россии у границ альянса

$44.510.0550.880.01
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 10170 просмотра
"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ
13:24 • 20445 просмотра
Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot
13:12 • 21064 просмотра
НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи
8 июля, 10:59 • 25911 просмотра
Воздушные силы сообщили, что уничтожили еще один вражеский самолет
8 июля, 10:02 • 33582 просмотра
Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном
8 июля, 09:27 • 40089 просмотра
"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"
8 июля, 08:53 • 37505 просмотра
В Одессе мужчину, закрывшегося в парикмахерской с людьми, доставили в полицейское отделение, оружия не обнаружено - полиция
8 июля, 07:24 • 31936 просмотра
Петер Мадяр назвал Украину жертвой агрессии рф, но отказался от военной поддержки
8 июля, 05:29 • 30495 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 39757 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
95%
739мм
Популярные новости
Зеленский о новых поражениях российских НПЗ: украинские дальнобойные санкции сегодня достигли 1500 км от линии фронтаVideo8 июля, 09:26 • 8666 просмотра
Эрдоган поддержал мирную инициативу Трампа по Украине и заявил о военной поддержке8 июля, 10:12 • 44350 просмотра
Число пострадавших от дроновой атаки рф на Киев удвоилось8 июля, 11:23 • 5170 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу14:14 • 17396 просмотра
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto15:37 • 12159 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto15:37 • 12195 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу14:14 • 17429 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 69677 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 105575 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 124789 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Пит Хегсетх
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Израиль
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 96231 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 88603 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 84167 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 124636 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 132456 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Lockheed Martin F-35 Lightning II
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

НАТО создаст систему отслеживания передвижения войск россии у границ альянса

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

НАТО запускает систему наблюдения за восточным флангом от Финляндии до Румынии. Система будет использовать спутники, беспилотники и ИИ для отслеживания российских войск в реальном времени.

НАТО создаст систему отслеживания передвижения войск россии у границ альянса

НАТО запускает единую систему наблюдения за восточным флангом Альянса от Финляндии до Румынии, которая позволит в режиме реального времени отслеживать передвижения российских войск. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Согласно проекту Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), вдоль всей восточной границы НАТО будет развернута сеть спутников, беспилотников, наземных датчиков и роботизированных систем, которые смогут фиксировать любые перемещения войск. Полученные данные о российских подразделениях будет анализировать искусственный интеллект.

Например, если беспилотник обнаружит российскую танковую колонну у границ Альянса, система автоматически объединит спутниковые снимки, данные с сенсоров и радаров. Они будут доступны для всех стран альянса в режиме реального времени. Командиры НАТО будут иметь полную картину событий и смогут быстро определить, какие силы и средства задействовать для отражения атаки.

НАТО изменит подходы к обороне восточного фланга. Теперь в случае нападения первыми в бой должны вступать беспилотники - ударные дроны, наземные роботы и другие системы без участия людей. Они должны замедлить продвижение противника и нанести ему максимальный ущерб еще до вступления в бой авиации, танков и сухопутных подразделений.

По данным издания, в Альянсе хотят реализовать проект в короткий срок и считают, что сочетание цифрового наблюдения, искусственного интеллекта и автоматического обмена разведданными позволит сдержать россию и снизить вероятность нападения.

Союзники по НАТО приблизились к соглашению о топливных трубопроводах времен холодной войны - Bloomberg08.07.26, 15:01 • 2578 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира