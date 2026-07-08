Союзники по НАТО приблизились к соглашению о топливных трубопроводах времен холодной войны - Bloomberg

Союзники по НАТО близки к заключению знакового соглашения о расширении сети топливных трубопроводов времен холодной войны до Восточной Европы и Турции, чтобы гарантировать этим странам поставки в случае кризиса. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что решение объявят в среду на ежегодном саммите НАТО в Анкаре после того, как был достигнут консенсус по продвижению этого плана после лет обсуждений. Об этом сообщили люди, знакомые с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности из-за конфиденциальности переговоров. Трубопроводы соединяют военные базы, способствуя доставке топлива в кризисных ситуациях.

Отмечается, что инициатива отражает растущую обеспокоенность тем, что трубопроводы, сосредоточенные в Западной Европе, могут быть недостаточными для поддержки масштабных операций вблизи границ России. Большинство стран восточного фланга НАТО полагаются на автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, которая более уязвима к перегрузкам и атакам.

По словам одного из собеседников, проект может стать крупнейшей инвестицией в истории Организации Североатлантического договора, а его стоимость в течение двух десятилетий может достигнуть 30 млрд долларов.

Технические детали, в частности структура финансирования и порядок расширения сети, еще должны быть согласованы в ближайшие недели, сообщили источники.

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Представитель НАТО не сразу ответил на запрос о комментарии.

По словам собеседников, НАТО, вероятно, обеспечит основную часть финансирования, а восточноевропейские страны покроют остальные расходы. В то же время точные детали пока еще согласовываются. Главными бенефициарами проекта станут Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария и Турция.

Дипломаты спорили по этому вопросу на прошлой неделе во время подготовки заявления для лидеров, которое должны одобрить на саммите в Анкаре. Польша настаивала, чтобы соглашение о расширении трубопровода было принято именно во время встречи.

НАТО в течение многих лет изучает возможность расширения на восток так называемой Центральноевропейской системы трубопроводов, однако масштаб проекта вызвал обеспокоенность среди многих союзников относительно его финансовой и технической реализации.

Цель проекта — улучшить способность Альянса поставлять топливо для самолетов, транспортных средств и военных объектов. Его значение возросло после того, как россия в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину.

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