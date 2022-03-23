НАТО разместит еще четыре боевые группы на восточном фланге Альянса

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"Я ожидаю, что лидеры НАТО согласятся укрепить позицию НАТО во всех областях, значительно укрепив наши силы в восточной части Североатлантического союза — на суше, в воздухе и на море. Первый шаг — размещение четырех новых боевых групп НАТО — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, наряду с существующими силами в странах Балтии и Польше это означает, что у Альянса будет 8 многонациональных боевых групп НАТО на всем восточном фланге.

Напомним

24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Ранее стало известно, что Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.