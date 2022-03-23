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НАТО разместит еще четыре боевые группы на восточном фланге Альянса

Киев • УНН

 • 75107 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что лидеры стран Североатлантического союза 24 марта согласятся "усилить позиции НАТО", разместив четыре новые боевые группы на восточном фланге Альянса. Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге, передает корреспондент УНН.

НАТО разместит еще четыре боевые группы на восточном фланге Альянса

Цитата

"Я ожидаю, что лидеры НАТО согласятся укрепить позицию НАТО во всех областях, значительно укрепив наши силы в восточной части Североатлантического союза — на суше, в воздухе и на море. Первый шаг — размещение четырех новых боевых групп НАТО — в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, наряду с существующими силами в странах Балтии и Польше это означает, что у Альянса будет 8 многонациональных боевых групп НАТО на всем восточном фланге.

Напомним

24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Ранее стало известно, что Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО выступит с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.

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