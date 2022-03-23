НАТО розмістить ще чотири бойові групи на східному фланзі Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що лідери країн Північноатлантичного союзу 24 березня погодяться "посилити позиції НАТО", розмістивши чотири нові бойові групи на східному фланзі Альянсу. Про це він заявив на сьогоднішньому брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Я очікую, що лідери НАТО погодяться зміцнити позицію НАТО у всіх областях, значно зміцнивши наші сили в східній частині Північноатлантичного союзу - на суші, в повітрі і на морі. Перший крок - розміщення чотирьох нових бойових груп НАТО - в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині", - сказав Столтенберг.
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За його словами, поряд з існуючими силами в країнах Балтії та Польщі це означає, що у Альянсу буде 8 багатонаціональних бойових груп НАТО на всьому східному фланзі.
Нагадаємо
24 березня в Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня.
Раніше стало відомо, що Президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО виступить з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну.