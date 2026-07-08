НАТО рассматривает возможность отказа от саммита 2027 года для избежания напряженности с Трампом - Bloomberg

НАТО рассматривает возможность отказа от ежегодного саммита в следующем, 2027-м, году, частично для того, чтобы снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом, который часто его критикует, и чтобы избежать привлечения внимания к тому, что принимающая страна является одной из стран с наименьшими расходами в альянсе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с переговорами, на этой неделе набрала обороты дискуссия об отказе от ежегодных саммитов на фоне того, как лидеры НАТО собрались в Анкаре. Трамп заявил, что приехал в столицу Турции только из-за теплых отношений с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, "и использовал свое появление, чтобы снова принизить военный альянс и поставить под сомнение его уместность", пишет издание.

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Постоянные замечания президента США относительно НАТО "породили возможность того, что саммит следующего года, который должен состояться в Албании, может быть отложен, чтобы избежать создания еще одной платформы для Трампа для обесценивания союзников", сообщили источники, которые анонимно обсуждали частные переговоры.

Албания также была одной из стран, отстающих в расходах НАТО, до недавнего времени не выполняя давнего обязательства тратить не менее 2% ВВП на оборону. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хотел бы поддерживать ежегодное взаимодействие, чтобы альянс оставался на вершине мировой повестки дня, говорят источники, и пытался произвести впечатление на Трампа, рекламируя значительное увеличение оборонных расходов союзников.

Непонятно, работает ли эта стратегия, замечает издание.

"Саммит состоится в Албании, и состоится ли он в следующем году или через год, это вопрос, который обсуждается", – заявил Bloomberg TV высокопоставленный военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

В заключительном заявлении лидеров НАТО по итогам саммита в Анкаре не было указано место или год проведения следующего саммита, лишь упоминание, что "мы с нетерпением будем ждать нашей следующей встречи".

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