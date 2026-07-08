Трамп снова обвинил союзников в несправедливом финансировании НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты годами непропорционально финансировали НАТО, тогда как союзники не были готовы поддержать Вашингтон в ответ. Об этом он сказал на полях саммита НАТО во время совместной беседы с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, передает УНН.

По словам Трампа, США потратили более триллиона долларов на защиту европейских союзников от россии, однако, когда Вашингтон обратился к ним за помощью, получил отказ.

Мы потратили более триллиона долларов за последнее время, чтобы защищать эти страны от россии. Это вообще не имеет к нам прямого отношения - нас разделяет океан. Но когда нам понадобилась помощь, Великобритания, Германия и Франция не захотели помогать. Лишь некоторые очень маленькие страны были готовы это сделать, потому что они наиболее уязвимы

Он также повторил свою давнюю критику относительно распределения финансовой нагрузки внутри Альянса.

Мы платим непропорционально много. Было время, когда мы фактически финансировали НАТО на 100%, тогда как многие страны вообще ничего не платили. Это несправедливо. Мы защищаем их, но они не рядом с нами, когда помощь нужна нам