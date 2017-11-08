НАТО нужны корабли и подводные лодки - Столтенберг

"У нас объемный процес оборонного планирования в НАТО, в рамках которого мы выявляем цели по созданию потенциала и соответсвенно их распределяем по разным государствам-членам. Получается, что мы получаем конкретные запросы и ставим цели для такого конкретного пространства, как морское пространство для всех членов НАТО. И есть, конечно, потребности в том, что касается увеличения нашого морского потенциала, имеется в виду корабли, подводные лодки, а также самолеты и летательные аппараты для воздушного патрулирования морского пространства. Это значит расширение потенциала, но когда мы обсуждаем новое командование объедененных сил для Атлантики мы говорим не только о создании нового потенциала“, - сказал Генсек НАТО.

По его словам, создание новой оборонной структуры касается таких вопросов “как лучше планировать и как лучше организовать то, что у нас есть для того чтобы обеспечить безопасность комуникаций через Атлантический океан”.

“С одной сторны это касается потанциала и силы средств. А с другой стороны это касается того, как организовать совместную работу в этом направлении и в какой степени государства-члены НАТО вносят свой национальный потенциал в рамочный механизм НАТО”, — сказал Столтенберг.

“Есть обучение и есть процесс планирования. Все эти вопросы сейчас обсуждаються и это входит в работу, которая направлена на адаптацию и утверждение нових структур НАТО”, — добавил он.

Напомним, Великобритания выделяет на оборону более 2% ВВП, выполняя целевой показатель, и на сегодня оборонные расходы в Европе увеличиваются, ведь все больше стран наследуют такой пример Лондона.