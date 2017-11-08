НАТО потрібні кораблі і підводні човни - Столтенберг

"У нас об'ємний процес оборонного планування в НАТО, в рамках якого ми виявляємо цілі зі створення потенціалу і відповідно їх розподіляємо по різних державах-членах. Виходить, що ми отримуємо конкретні запити і ставимо мету для такого конкретного простору, як морський простір для всіх членів НАТО. І є, звичайно, потреби в тому, що стосується збільшення нашого морського потенціалу, мається на увазі кораблі, підводні човни, а також літаки і літальні апарати для повітряного патрулювання морського простору. Це значить розширення потенціалу, але коли ми обговорюємо нове командування об'єднаних сил для Атлантики ми говоримо не тільки про створення нового потенціалу", - сказав Генсек НАТО.

За його словами, створення нової оборонної структури стосується таких питань "як краще планувати і як краще організувати те, що у нас є для того, щоб забезпечити безпеку комунікацій через Атлантичний океан".

"З одного боку це стосується потанціалу і сили коштів. А з іншого боку це стосується того, як організувати спільну роботу в цьому напрямку і в якій мірі держави-члени НАТО вносять свій національний потенціал в рамковий механізм НАТО", - сказав Столтенберг.

"Є навчання і є процес планування. Всі ці питання зараз обговорюються і це входить в роботу, яка спрямована на адаптацію та затвердження нових структур НАТО", - додав він.

Нагадаємо, Велика Британія виділяє на оборону більше 2% ВВП, виконуючи цільовий показник, і на сьогодні оборонні витрати в Європі збільшуються, адже все більше країн наслідують такий приклад Лондона.