НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины - Столтенберг

"Украина является близким партнером (НАТО), мы поддерживаем евроатлантические стремления Украины, мы помогаем Украине в реформах, концентрируем внимание на Украину, которая сейчас проводит реформы - как модернизировать собственные вооруженные силы, институты обороны и безопасности - именно с этим мы помогаем им, с нашей командой, с нашими людьми, в Киеве и в Украине", - отметил он.

В то же время генсек не дал ответа на вопрос о том, входит ли Украина в перечень "aspiring nations", то есть государств, которые декларируют стремление получить членство в Альянсе.

"Поэтому я думаю, что сейчас мы должны сосредоточить внимание на реформах, которые также помогают Украине на пути в НАТО", - добавил Й.Стольенберг.

Напомним, в этом году для Вооруженных Сил Украины уже подготовлено по стандартам НАТО 136 инструкторов.