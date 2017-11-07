НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины - Столтенберг

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50062 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117013 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103403 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106173 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94124 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102162 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143175 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116322 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины - Столтенберг

НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины - Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Североатлантический альянс поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Украина является близким партнером (НАТО), мы поддерживаем евроатлантические стремления Украины, мы помогаем Украине в реформах, концентрируем внимание на Украину, которая сейчас проводит реформы - как модернизировать собственные вооруженные силы, институты обороны и безопасности - именно с этим мы помогаем им, с нашей командой, с нашими людьми, в Киеве и в Украине", - отметил он.

В то же время генсек не дал ответа на вопрос о том, входит ли Украина в перечень "aspiring nations", то есть государств, которые декларируют стремление получить членство в Альянсе.

"Поэтому я думаю, что сейчас мы должны сосредоточить внимание на реформах, которые также помогают Украине на пути в НАТО", - добавил Й.Стольенберг.

Напомним, в этом году для Вооруженных Сил Украины уже подготовлено по стандартам НАТО 136 инструкторов.

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