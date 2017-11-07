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НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України - Столтенберг

НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України - Столтенберг

Київ • УНН

 • 9531 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути членства в НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі, передає УНН.

"Україна є близьким партнером (НАТО), ми підтримуємо євроатлантичні прагнення України, ми допомагаємо Україні в реформах, зосереджуємо увагу на Україні, яка зараз проводить реформи - як модернізувати власні збройні сили, інститути оборони та безпеки - саме з цим ми допомагаємо їм, з нашою командою, з нашими людьми, в Києві та в Україні", – зазначив він.

В той же час генсек не дав відповіді на запитання про те, чи входить Україна до переліку "aspiring nations", тобто держав, які декларують прагнення набути членства в Альянсі.

"Тому я думаю, що зараз ми повинні зосередити увагу на реформах, які також допомагають Україні на шляху до НАТО", - додав Є.Стольенберг.

Нагадаємо, у цьому році для Збройних Сил України вже підготовлено за стандартами НАТО 136 інструкторів.

Українські Національні Новини

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