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НАТО ждет от Украины принятия закона о нацбезопасности

НАТО ждет от Украины принятия закона о нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 8248 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. НАТО ожидает определенных шагов от Украины в законодательном поле, а именно принятия закона о национальной безопасности. Об этом сказала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Следующие шаги в оборонной реформе, которых ожидает НАТО, - это закон о национальной безопасности, который должен ввести гражданский и демократический контроль над военными", - подчеркнула она.

Хатчисон надеется, что такой закон будет принят в целом.

В то же время по ее словам, в Альянсе отметили значительный прогресс в реформах, которого достигла Украина в последние годы.

Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности.

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