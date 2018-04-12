НАТО ждет от Украины принятия закона о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. НАТО ожидает определенных шагов от Украины в законодательном поле, а именно принятия закона о национальной безопасности. Об этом сказала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время 11-го Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.
"Следующие шаги в оборонной реформе, которых ожидает НАТО, - это закон о национальной безопасности, который должен ввести гражданский и демократический контроль над военными", - подчеркнула она.
Хатчисон надеется, что такой закон будет принят в целом.
В то же время по ее словам, в Альянсе отметили значительный прогресс в реформах, которого достигла Украина в последние годы.
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности.