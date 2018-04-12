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НАТО очікує від України ухвалення закону про нацбезпеку

НАТО очікує від України ухвалення закону про нацбезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. НАТО очікує певних кроків від України в законодавчому полі, а саме ухвалення закону про національну безпеку. Про це сказала постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського Безпекового Форуму у Києві, передає кореспондент УНН.

"Наступні кроки в оборонній реформі, на які очікує НАТО, - це закон про національну безпеку, який має ввести громадянський і демократичний контроль над військовими", - підкреслила вона.

Хатчісон сподівається, що такий закон буде ухвалено в цілому.

Водночас за її словами, у Альянсі відзначили значний прогрес в реформах, якого досягла Україна в останні роки.

Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацбезпеку.

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