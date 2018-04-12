НАТО очікує від України ухвалення закону про нацбезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. НАТО очікує певних кроків від України в законодавчому полі, а саме ухвалення закону про національну безпеку. Про це сказала постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського Безпекового Форуму у Києві, передає кореспондент УНН.
"Наступні кроки в оборонній реформі, на які очікує НАТО, - це закон про національну безпеку, який має ввести громадянський і демократичний контроль над військовими", - підкреслила вона.
Хатчісон сподівається, що такий закон буде ухвалено в цілому.
Водночас за її словами, у Альянсі відзначили значний прогрес в реформах, якого досягла Україна в останні роки.
Нагадаємо, Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацбезпеку.