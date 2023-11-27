НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству
Киев • УНН
Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО
Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании 28-29 ноября обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут первое заседание Совета Украина-НАТО с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участники согласуют рекомендации по приоритетным реформам в Украине на пути к членству в НАТО. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.
Завтра министры обсудят дестабилизирующие действия россии в Украине и за ее пределами. (...) В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится к нам на первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Мы еще раз подтвердим долгосрочную поддержку НАТО
Детали
Генсек НАТО отметил, что в прошлом году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон. "В этом году они продолжают наносить большие потери россии. Украина отбила 50 процентов территории, которую захватила россия. Она преобладала как суверенная, независимая нация. Это большая победа для Украины. Между тем россия слабее политически, экономически и военном плане. Украина продолжает мужественно бороться. Мы продолжаем их поддерживать", - отметил он.
Столтенберг отметил, что в этом месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро. Румыния открыла учебный центр для украинских пилотов на F-16. Союзники, включая США и Финляндию, присылают больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов для защиты украинских городов от атак россии. И 20 членов Альянса сейчас сформировали коалицию противовоздушной обороны Украины.
Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам в Украине. Поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на его пути к членству в НАТО
Напомним
Столтенберг, комментируя перспективу переговоров между Украиной и РФ заявил, что нет признаков того, что путин готовится к миру.
НАТО обсудит действия россии и собирается согласовать рекомендации по реформам в Украине на пути к членству
Министры НАТО обсудят дестабилизирующие действия россии и проведут заседание с министром иностранных дел Украины Кулебой, в частности, будет обсуждаться вопрос о реформах для приобретения членства в НАТО.
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