Страны НАТО на фоне популярности правых партий в Европе и перспектив возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом стремятся принять ряд мер, направленных на долгосрочную поддержку Украины, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, североатлантический альянс создаст должность ответственного за оказание помощи Украине, эту должность займет высокопоставленный чиновник, который будет работать в Киеве.

Кроме того, блок создаст новое командование в немецком Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск. Об этих шагах будет объявлено на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

В операции в Германии будет задействовано около 700 военнослужащих из США и других стран. Они возьмут на себя большую часть миссии, которую выполняли американские военные после начала боевых действий в феврале 2022 года. Чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины по модернизации военного сектора и невоенной поддержке.

Дополнение

По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО. Планы готовили несколько месяцев, но работу над ними ускорили после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом 27 июня.

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