НАТО має план щодо військової підтримки України на тлі зростання правих сил в Європі - The Wall Street Journal
Київ • УНН
НАТО планує створити керівну посаду в Києві і нове командування в Німеччині для координації довгострокової військової допомоги і тренувань для України.
Країни НАТО на тлі популярності правих партій у Європі та перспектив повернення екс-президента США Дональда Трампа до Білого дому прагнуть вжити низку заходів, спрямованих на довгострокову підтримку України, повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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Як пише видання, північноатлантичний альянс створить посаду відповідального за надання допомоги Україні, цю посаду обійме високопосадовець, який працюватиме в Києві.
Крім того, блок створить нове командування в німецькому Вісбадені для координації поставок військової техніки Києву та навчання українських військ. Про ці кроки буде оголошено на саміті у Вашингтоні 9-11 липня.
В операції в Німеччині буде задіяно близько 700 військовослужбовців зі США та інших країн. Вони візьмуть на себе більшу частину місії, яку виконували американські військові після початку бойових дій у лютому 2022 року. Чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України щодо модернізації військового сектору та невоєнної підтримки.
Доповнення
За словами американських чиновників, ці кроки дозволять краще координувати зусилля країн Заходу щодо надання Україні військової підтримки, а в перспективі зроблять українську армію більш схожою на армію НАТО. Плани готували кілька місяців, але роботу над ними прискорили після невдалого виступу президента США Джо Байдена на дебатах із Трампом 27 червня.
Київ закликає США надати Україні все для захисту, якщо наразі немає запрошення в НАТО 30.06.24, 20:13 • 73613 переглядiв