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НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 07:45  •  30786 просмотра

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Байден утверждает, что будущее Украины включает членство в НАТО, но после победы, выполнения определенных условий и подписания соглашения о вступлении в Альянс. Он отмечает единство и поддержку военных усилий Украины.

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским выразил уверенность, что Украина станет членом Североатлантического альянса, но надо обеспечить победу Украины в войне с РФ.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Голос Америки.

Я очень горд тем, каким сильным и объединенным стало НАТО. Путин хотел финляндизации НАТО, когда я встречался с ним в Женеве сразу после своего избрания, но он получил натиск Финляндии. НАТО будет в будущем Украины - без вопросов. Как мы сказали в Вильнюсе: Украина будет членом НАТО, когда все союзники согласятся и будут выполнены условия. Сейчас нужно удостовериться, чтобы они выиграли войну

- сказал Байден.

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Президент США также напомнил о заявлении саммита НАТО в Вильнюсе, согласно которому, Украина присоединится к НАТО, когда все члены альянса согласятся на это и будут выполнены условия.

Сейчас мы должны сделать все, чтобы победить войну

- подчеркнул президент Байден.

Напомним

Президенты Зеленский и Байден обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и подрыв российской логистики. Также Байден пообещал выделить 200 миллионов долларов помощи для Украины.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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НАТО буде майбутнім України, після її перемоги у війні – Байден
Biden: NATO will be Ukraine's future after it wins the war
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НАТО будет будущим Украины, после ее победы в войне - Байден

Байден утверждает, что будущее Украины включает членство в НАТО, но после победы, выполнения определенных условий и подписания соглашения о вступлении в Альянс. Он отмечает единство и поддержку военных усилий Украины.

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