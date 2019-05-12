На следующей неделе в Украине снова дожди - синоптики

"14-15 мая в Украине переменная облачность. В западных областях ночью 14 мая без осадков, в остальное время грозовые дожди, температура ночью 7-12 °, днем 15-20 °. На остальной территории без осадков, лишь в северных и Винницкой областях днем 15 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью 9-14 °, днем 20-25 °. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м / с. 16-17 мая грозовые дожди, только в южных и восточных областях 16 мая без осадков. Температура ночью 11-17 °, днем 21-27 °, в западных областях местами 18-20 ° ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Киеве объявили штормовое предупреждение .