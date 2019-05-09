На следующей неделе в Украине риск возникновения аллергии будет низким - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На следующей неделе риск появления симптомов сезонной аллергии у жителей Украины останется низким. В первую очередь - из-за дождливой, а на западе, севере и в центре - еще и прохладной погоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергенной сети.
В непродолжительные периоды потепления и в сухие, солнечные дни, особенно - на юге и на востоке Украины уровень пыльцы злаков в воздухе может подниматься до умеренных значений.
Низкими и умеренными останутся концентрации пыльцы грецкого ореха, который имеет умеренную аллергенность. Пыльца других деревьев, в частности - березы, ясеня и дуба, будет регистрироваться в низких концентрациях.
Также в низких концентрациях в воздухе появится новый аллерген - пыльца настинници. По данным молекулярной диагностики, на пыльцевые зерна этого растения реагируют почти 5% больных поллинозом украинцев.
Неаллергенный и тополиный пух, который скоро начнет распространяться воздухом городов.
А после осадков по всей Украине в умеренных концентрациях будут наблюдаться споры грибов. В частности, аллергенной альтернарии и аскоспор, а также - споры головневых грибов.
Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.