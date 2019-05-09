Наступного тижня в Україні ризик виникнення алергії буде низьким - медики

У нетривалі періоди потепління та у сухі, сонячні дні, особливо – на півдні та на сході України рівень пилку злаків у повітрі може підніматись до помірних значень.

Низькими та помірними залишаться концентрації пилку грецького горіха, який має помірну алергенність. Пилок інших дерев, зокрема – берези, ясена та дуба, реєструватиметься у низьких концентраціях.



Також у низьких концентраціях у повітрі з’являться новий алерген – пилок настінниці. За даними молекулярної діагностики, на пилкові зерна цієї рослини реагують майже 5% хворих на поліноз українців.



Неалергенний і тополиний пух, який скоро почне розповсюджуватись повітрям міст.



А після опадів по всій Україні у помірних концентраціях спостерігатимуться спори грибів. Зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор, а також - спори сажкових грибів.



Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.