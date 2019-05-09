Наступного тижня в Україні ризик виникнення алергії буде низьким - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Наступного тижня ризик появи симптомів сезонної алергії у жителів України залишиться низьким. В перш чергу – через дощову, а на заході, півночі та у центрі – ще й прохолодну погоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
У нетривалі періоди потепління та у сухі, сонячні дні, особливо – на півдні та на сході України рівень пилку злаків у повітрі може підніматись до помірних значень.
Низькими та помірними залишаться концентрації пилку грецького горіха, який має помірну алергенність. Пилок інших дерев, зокрема – берези, ясена та дуба, реєструватиметься у низьких концентраціях.
Також у низьких концентраціях у повітрі з’являться новий алерген – пилок настінниці. За даними молекулярної діагностики, на пилкові зерна цієї рослини реагують майже 5% хворих на поліноз українців.
Неалергенний і тополиний пух, який скоро почне розповсюджуватись повітрям міст.
А після опадів по всій Україні у помірних концентраціях спостерігатимуться спори грибів. Зокрема, алергенної альтернарії та аскоспор, а також - спори сажкових грибів.
Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.