На следующей неделе Рада займется вопросами нацбезопасности и обороны

"Ключевые вопросы на следующей неделе - во вторник первым блоком будет вопрос национальной безопасности и обороны, из тех, самых резонансных законопроектов - о разминировании ... Второй блок - вопросы аграрной политики, там около 7 вопросов, в том числе о фермерские хозяйства .. В среду привычные вопросы ратификации, а на четверг планируется закон о публичных закупках, также планируется ряд законов о международных ратификациях, в частности о соглашении между правительствами Украины и США, также, я понимаю", - рассказал Парубий.



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Кроме того, по словам спикера, парламент вернется к рассмотрению проекта закона об изменениях в Налоговый кодекс, который не был поддержан на предыдущей пленарной неделе.



"И второе чтение - ЦИК, материально-техническое обеспечение и кибербезопасность. И если будет согласие в середине фракций, я на этом настаиваю, чтобы была завершена декоммунизация - переименование двух областей", - резюмировал Парубий.



Как сообщал УНН, в парламенте зарегистрировано законопроект 9238 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования деятельности в области поиска и спасения на море.