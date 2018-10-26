Раді пропонують врегулювати діяльність у сфері пошуку і рятування на морі

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, його метою створення законодавчих передумов для забезпечення постійної готовності до надання допомоги людям, морським та повітряним суднам, які зазнають лиха у відкритому морі, відповідно до зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства — на державному рівні, а також на українських морських суднах.

“З метою приведення норм національного законодавства у відповідність світовим стандартам необхідно вирішити комплекс законодавчих завдань, пов’язаних зі створенням, функціонуванням і розвитком національної системи пошуку і рятування на морі, ефективним функціонуванням морської пошуково-рятувальної служби, регламентацією дій капітанів морських суден під час лиха, а також у процесі участі в операціях з пошуку і рятування на морі”, — зазначають автори законопроекту.

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Проектом акта передбачається внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, Кримінального кодексу України, законів України “Про транспорт” і “Морські порти України”. До Кодексу торговельного мореплавства України проектом акта зокрема вноситься низка змін, пов’язаних із:

визначенням відповідно до міжнародних стандартів у цій сфері таких понять, як діяльність з пошуку і рятування на морі, пошуково-рятувальне судно, пошуково-рятувальна одиниця, лихо на морі, операція з пошуку і операція з рятування на морі, морський пошуково-рятувальний центр, морський рятувальний підцентр, міжнародний сигнал про лихо та інших;

детальною регламентацією дій капітанів морських суден, незалежно від маршруту їх плавання, під час лиха або загрози лиха на морі, відповідальності капітана за ненадання допомоги людям у морі;

обов’язком капітана морського судна подавати міжнародний сигнал лиха і заборони такого подання за інших обставин;

доповненням розділу IX Кодексу новою главою 8 “Пошук і рятування на морі”, яка включає 6 нових статей: “Основні засади діяльності з пошуку і рятування на морі”, “Організаційні засади пошуку і рятування на морі”, “Національна система пошуку і рятування на морі”, “Морська пошуково-рятувальна служба”, “Повідомлення про лихо на морі”, “Координація пошуково-рятувальних операцій на морі”, “Фінансування діяльності з пошуку і рятування на морі”.

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Крім того, зазначається, що законопроектом передбачено, що у Кримінальному кодексі України вводиться нова назва статті 284 “Ненадання допомоги судну та особам, які зазнають лиха на морі або на інших водних шляхах” і викладається у новій редакції абзац перший частини першої цієї статті.

Нагадаємо, Рада відхилила Проект Закону 7316 про залізничний транспорт України.