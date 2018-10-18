Рада відхилила законопроект про залізничний транспорт України

За відповідне рішення проголосували 215 народних депутатів.



Як зазначається, основною метою законопроекту є створення ефективного конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, зобов’язання щодо імплементації яких Україна взяла на себе відповідно до Угоди про асоціацію України та ЄС.



Зокрема, згідно пояснювальної записки, законопроект встановлює основи державного регулювання у сфері залізничного транспорту, визначає відносини з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.



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Також законопроект презентує нову модель ринку залізничних перевезень, аналогічну європейським залізничним системам.



"У зв’язку з побудовою нової структури взаємовідносин на залізничному транспорті у проекті акта закріплені основні вимоги, обов’язки та права оператора інфраструктури, перевізника, права та обов’язки пасажира, норми щодо управління об’єктами інфраструктури, основні вимоги до залізничного рухомого складу та основи діяльності операторів залізничного рухомого складу. Законопроект встановлює принцип рівноправного доступу до послуг інфраструктури, що поширюється на всіх осіб, зацікавлених в отриманні таких послуг", – йдеться у пояснювальній записці.



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Законопроект передбачає створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства Європейського Союзу, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень в умовах розвинутої конкуренції на ринку залізничних перевезень.