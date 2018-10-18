Рада отклонила законопроект о железнодорожном транспорте Украины

За соответствующее решение проголосовали 215 народных депутатов.



Как отмечается, основной целью законопроекта является создание эффективной конкурентной среды на рынке железнодорожных перевозок с учетом основных требований законодательства ЕС, обязательства по имплементации которых Украина взяла на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины и ЕС.



В частности, согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает основы государственного регулирования в сфере железнодорожного транспорта, определяет отношения с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На железной дороге будет работать транспортная полиция



Также законопроект представляет новую модель рынка железнодорожных перевозок, аналогичную европейским железнодорожным системам.



"В связи с построением новой структуры взаимоотношений на железнодорожном транспорте в проекте акта закреплены основные требования, обязанности и права оператора инфраструктуры, перевозчика, права и обязанности пассажира, нормы по управлению объектами инфраструктуры, основные требования к подвижному составу и основы деятельности операторов железнодорожного подвижного состава. Законопроект устанавливает принцип равноправного доступа к услугам инфраструктуры, распространяется на всех лиц, заинтересованных в получении таких услуг", - говорится в пояснительной и записке.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МЭРТ не рассматривает остановку железнодорожного сообщения с РФ как средство экономического влияния



Законопроект предусматривает создание системы государственного управления в сфере безопасности на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями положений законодательству Европейского Союза, выполнение которых предусмотрено Соглашением об ассоциации, что позволит повысить уровень безопасности перевозок в условиях развитой конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.