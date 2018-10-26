Раде предлагают урегулировать деятельность в сфере поиска и спасения на море

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его целью является создание законодательных предпосылок для обеспечения постоянной готовности к оказанию помощи людям, морским и воздушным судам, терпящим бедствие в открытом море, в соответствии с обязательствами Украины по международным договорам в сфере торгового мореплавания - на государственном уровне, а также на украинских морских судах.

"С целью приведения норм национального законодательства в соответствие мировым стандартам необходимо решить комплекс законодательных задач, связанных с созданием, функционированием и развитием национальной системы поиска и спасения на море, эффективным функционированием морской поисково-спасательной службы, регламентацией действий капитанов морских судов во время бедствия , а также в процессе участия в операциях по поиску и спасению на море", - отмечают авторы законопроекта.

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Проектом акта предусматривается внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания Украины, Уголовного кодекса Украины, законов Украины "О транспорте" и "Морские порты Украины". В Кодекс торгового мореплавания Украины проектом акта в частности вносится ряд изменений, связанных с:

определением в соответствии с международными стандартами в этой сфере таких понятий, как деятельность по поиску и спасению на море, поисково-спасательное судно, поисково-спасательная единица, бедствие на море, операция по поиску и операция по спасению на море, морской поисково-спасательный центр, морской спасательный подцентр, международный сигнал о бедствии и других;

детальной регламентацией действий капитанов морских судов, независимо от маршрута их плавания, во время бедствия или угрозы бедствия на море, ответственности капитана за неоказание помощи людям в море;

обязанностью капитана морского судна подавать международный сигнал бедствия и запрета такого представления при других обстоятельствах;

дополнением раздела IX Кодекса новой главой 8 "Поиск и спасение на море", которая включает 6 новых статей: "Основные принципы деятельности по поиску и спасению на море", "Организационные основы поиска и спасения на море", "Национальная система поиска и спасения на море "," Морская поисково-спасательная служба "," Сообщение о бедствии на море "," Координация поисково-спасательных операций на море "," Финансирование деятельности по поиску и спасению на море ".

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Кроме того, отмечается, что законопроектом предусмотрено, что в Уголовном кодексе Украины вводится новое название статьи 284 "Неоказание помощи судну и лицам, терпящим бедствие на море или на других водных путях" и излагается в новой редакции абзац первый части первой этой статьи.

Напомним, Рада отклонила проект закона 7316 о железнодорожном транспорте Украины .