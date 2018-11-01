Наступного тижня Рада займеться питаннями нацбезпеки та оборони

"Ключові питання наступного тижня – у вівторок першим блоком буде питання національної безпеки та оборони, з тих, найбільш резонансних законопроектів – про розмінування... Другий блок – питання аграрної політики, там близько 7 питань, втому числі про фермерські господарства.. В середу звичні питання ратифікації, а на четвер планується закон про публічні закупівлі, також планується ряд законів про міжнародні ратифікації, зокрема про угоду між урядами України та США, також, я розумію", - розповів А.Парубій.



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Крім того, за словами спікера, парламент повернеться до розгляду проекту закону про зміни до податкового кодексу, який не був підтриманий на попередньому пленарному тижні.



"І друге читання – ЦВК, матеріально-технічне забезпечення та кібербезпека. І якщо буде порозуміння у середині фракцій, я на цьому наполягаю, щоб була завершена декомунізація – перейменування двох областей", - резюмував А.Парубій.



Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстровано проект закону 9238 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності у сфері пошуку і рятування на морі.