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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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На следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК - нардеп

На следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК - нардеп

Киев  •  УНН

 • 7590 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК. Такое мнение в эфире программы "Право на власть" высказал народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, сообщает УНН.

Он отметил, что ЦИК превысила срок своих полномочий и обязанностью парламента является формирования нового списка членов комиссии, необходимо предложить президенту.

"ЦИК превысила срок полномочий. Насколько я знаю, на следующей неделе, и есть веские предчувствие, о том, что на следующей неделе мы можем выйти на формирование нового состава ЦИК", - сообщил он.

В то же время лидер фракции БПП Артур Герасимов выразил надежду, что парламент проголосует за новый состав ЦИК в ближайшее время.

"Я искренне надеюсь, что мы можем голосовать новый состав ЦИК в ближайшее время", - сказал политик.

Напомним, в проекте Избирательного кодекса, который 7 октября во парламенте приняли в первом чтении, предлагается в поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украины собрать не менее 300 подписей лиц , которые имеют представительский мандат - народные и местные депутаты.

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