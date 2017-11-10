На следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК. Такое мнение в эфире программы "Право на власть" высказал народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, сообщает УНН.
Он отметил, что ЦИК превысила срок своих полномочий и обязанностью парламента является формирования нового списка членов комиссии, необходимо предложить президенту.
"ЦИК превысила срок полномочий. Насколько я знаю, на следующей неделе, и есть веские предчувствие, о том, что на следующей неделе мы можем выйти на формирование нового состава ЦИК", - сообщил он.
В то же время лидер фракции БПП Артур Герасимов выразил надежду, что парламент проголосует за новый состав ЦИК в ближайшее время.
"Я искренне надеюсь, что мы можем голосовать новый состав ЦИК в ближайшее время", - сказал политик.
Напомним, в проекте Избирательного кодекса, который 7 октября во парламенте приняли в первом чтении, предлагается в поддержку регистрации кандидата на пост Президента Украины собрать не менее 300 подписей лиц , которые имеют представительский мандат - народные и местные депутаты.