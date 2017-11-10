Наступного тижня парламент може вийти на формування нового складу ЦВК – нардеп

Він наголосив на тому, що ЦВК перевищила термін своїх повноважень і обов’язком парламенту є сформування нового списку членів комісії, який необхідно запропонувати президенту.

"ЦВК перевищила термін повноважень. Наскільки я знаю, наступного тижня, і є вагомі передчуття, про те, що наступного тижня ми можемо вийти на формування нового складу ЦВК", - повідомив він.

У той же час лідер фракції БПП Артур Герасимов висловив сподівання, що парламент проголосує за новий склад ЦВК вже найближчим часом.

"Я щиро сподіваюсь, що ми можемо голосувати новий склад ЦВК найближчим часом", - сказав політик.

Нагадаємо, у проекті Виборчого кодексу, який 7 жовтня у парламенті ухвалили у першому читанні, пропонується на підтримку реєстрації кандидата на посаду Президента України зібрати не менш як 300 підписів осіб, які мають представницький мандат – народні та місцеві депутати.