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В следующем месяце Байден поедет в Саудовскую Аравию и Израиль

В следующем месяце Байден поедет в Саудовскую Аравию и Израиль

Киев • УНН

 • 314384 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Джо Байден поедет в Саудовскую Аравию и Израиль в следующем месяце, и Белый дом планирует объявить о поездке на этой неделе, сообщил в воскресенье источник, знакомый с планированием. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Поездка Байдена в Саудовскую Аравию может включать встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, сообщил источник.

Белый дом заявил, что Байден считает, что наследный принц является "парией" из-за его роли в убийстве политического оппонента, журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, в Турции в 2018 году.

Напомним

Лидеры политических групп Европейского парламента намерены обратиться к главам государств и правительствам стран-членов ЕС накануне июньского саммита по заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.

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