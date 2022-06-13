Наступного місяця Байден поїде до Саудівської Аравії та Ізраїлю

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Поїздка Байдена до Саудівської Аравії може включати зустріч із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, повідомило джерело.

Білий дім заявив, що Байден вважає, що наслідний принц є "парією" через його роль у вбивстві політичного опонента, журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, у Туреччині в 2018 році.

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Лідери політичних груп Європейського парламенту мають намір звернутися до глав держав та урядів країн-членів ЄС напередодні червневого саміту щодо заявки України, Молдови та Грузії на членство в ЄС.