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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Наступного місяця Байден поїде до Саудівської Аравії та Ізраїлю

Наступного місяця Байден поїде до Саудівської Аравії та Ізраїлю

Київ • УНН

 • 314386 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент США Джо Байден поїде до Саудівської Аравії та Ізраїлю наступного місяця, і Білий дім планує оголосити про поїздку цього тижня, повідомило в неділю джерело, знайоме з плануванням. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поїздка Байдена до Саудівської Аравії може включати зустріч із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, повідомило джерело.

Білий дім заявив, що Байден вважає, що наслідний принц є "парією" через його роль у вбивстві політичного опонента, журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, у Туреччині в 2018 році.

Нагадаємо

Лідери політичних груп Європейського парламенту мають намір звернутися до глав держав та урядів країн-членів ЄС напередодні червневого саміту щодо заявки України, Молдови та Грузії на членство в ЄС.

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