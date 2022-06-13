Наступного місяця Байден поїде до Саудівської Аравії та Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент США Джо Байден поїде до Саудівської Аравії та Ізраїлю наступного місяця, і Білий дім планує оголосити про поїздку цього тижня, повідомило в неділю джерело, знайоме з плануванням. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Поїздка Байдена до Саудівської Аравії може включати зустріч із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, повідомило джерело.
Білий дім заявив, що Байден вважає, що наслідний принц є "парією" через його роль у вбивстві політичного опонента, журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі, у Туреччині в 2018 році.
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